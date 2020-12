Sosteniamo la ricerca, l'assessore Monia Monni contribuisce alla campagna di Unicoop Firenze

Anche l’assessore all'ambiente e alla protezione civile della Regione Toscana Monia Monni aderisce alla campagna di Unicoop Firenze a favore della ricerca scientifica Sosteniamo la ricerca oggi per tornare più vicini domani. Oggi Monni ha fatto una donazione al Coop.Fi del Vingone a Scandicci. La raccolta fondi, che ha già raggiunto quota 800.000 euro e mira a raggiungere 1,5 milioni, sarà aperta fino al 6 gennaio e sostiene il MAD LAb della Fondazione Toscana Life Sciences e la ricerca sugli anticorpi monoclonali per trovare terapie efficaci contro il Covid-19.

Il MAD Lab di Toscana Life Sciences, coordinato dal professor Rino Rappuoli, scienziato di fama mondiale, è nato nel 2018 per studiare possibili soluzioni al fenomeno dell’antibiotico resistenza (identificata dalla comunità scientifica internazionale come prima causa di mortalità a livello mondiale nei prossimi decenni). Da marzo scorso ha prontamente indirizzato le proprie competenze nell’individuazione di anticorpi monoclonali umani capaci di curare il Covid-19. Ad oggi, la previsione è di poter contare su una terapia specifica entro la primavera 2021. Ma la ricerca non si può fermare, perché, come riferisce la cronaca degli ultimi giorni, la comunità scientifica ha già identificato diverse mutazioni del virus ed è dunque importante approfondirne la conoscenza per poter rispondere tempestivamente ad altre eventuali emergenze sanitarie.

“Ho contribuito volentieri alla raccolta fondi organizzata da Unicoop Firenze per finanziare la ricerca per individuare gli anticorpi monoclonali umani capaci di curare il Covid-19. Siamo fiduciosi che, entro la primavera 2021, potremmo contare anche su questa cura per la lotta al virus. Voglio particolarmente ringraziare la Cooperativa e la sua Presidente Daniela Mori, per la sensibilità che anche in questo caso li distingue. Questa raccolta fondi è una delle tante iniziative che Unicoop Firenze ha messo in campo per combattere la pandemia, come la messa a disposizione dei propri spazi alla protezione civile per la distribuzione di mascherine, alla s.o.s spesa, alla spesa sospesa e non per ultimo alla distribuzione di buoni spesa per le persone più disagiate, che hanno aiutato migliaia di famiglie in difficoltà” ha dichiarato l'assessore Monni.

"Ringraziamo tutti coloro che hanno donato e gli amministratori che, come ha fatto oggi l'assessore regionale Monni, hanno deciso di sostenere pubblicamente la nostra campagna per la ricerca - afferma Adriano Sensi, presidente sezione soci Coop Scandicci - segno che l'attenzione sul tema dell'importanza della ricerca scientifica è alta. C'è tempo fino al 6 gennaio per partecipare a "Sosteniamo la ricerca oggi per tornare più vicini domani" anche con un piccolo contributo che potrà far sì che la ricerca dei giovani talenti del MAD Lab di Toscana Life Sciences non si fermi".

Si può contribuire a favore della ricerca scientifica in tutti i Coop.Fi donando punti della Carta socio o denaro alle casse, sulla piattaforma on line di Eppela (www.eppela.com/curiamolaricercainsiemeacoop) e con bonifico bancario sul conto corrente dedicato IT57I0306909606100000175655.

Le cooperative che aderiscono alla campagna (oltre ad Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno, Coop Centro Italia, Coop Unione Amiatina, Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno) raddoppieranno quanto raccolto e i risultati via via raggiunti saranno monitorati e comunicati.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio Stampa