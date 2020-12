Il 2020 di gonews.it: i 10 articoli più letti e quelli da recuperare

Anche questo 2020 giunge al termine ed è il momento per gonews.it di stilare le classifiche di fine anno (qui trovate il punto sul 2019). L'elenco dei 10 articoli più letti inequivocabilmente riflette l'immersione di quest'anno nella pandemia da coronavirus. Nessun pezzo prima della pandemia (febbraio-marzo) figura tra questi. Otto pezzi su 10 riguardano direttamente o di rimbalzo l'emergenza vissuta: dai Dpcm alle zone rosse, arancio e gialle, per passare ai primi contagi in zona. Solo un articolo di cronaca avvenuto a Empoli figura nell'elenco e un altro pezzo sulla politica 'variano' il mood della classifica, incentrata principalmente sulle restrizioni e sulle possibilità di questo assurdo 2020.

Per quanto riguarda i numeri dell'anno, saremo sintetici. Gli utenti unici passano da 6,7 milioni del 2019 ai 7,4 milioni. Le sessioni salgono dai 16,5 milioni ai 18,6 milioni. Raggiunti quasi i 30 milioni di visualizzazioni di pagina.

Sui social le nostre pagine Facebook continuano a crescere, con i 36mila like di gonews.it e i 20mila di gonews.it Empoli. Grande successo anche per i gruppi Facebook, con alcuni di questi sopra i 3mila membri (Castelfiorentino, Poggibonsi) e altri in dirittura d'arrivo verso lo stesso traguardo (Pontedera, Montelupo Fiorentino, Certaldo). Sfiorati anche i 5mila followers su Instagram. Ricordiamo che da quest'anno è attiva anche la newsletter di gonews.it, con gli articoli più rilevanti del giorno (la mail arriva ogni giorno alle 19). Sono ancora attivi i canali Telegram con tutte le notizie territoriali.

"Per quest'anno non sono i numeri a fare la differenza - spiega il direttore Elia Billero - ma la consapevolezza di essere stati vicini ai nostri lettori. Moltissime domande ci sono giunte anche attraverso i nostri canali social, richieste di chiarimento su quel Dpcm o su altre disposizioni. Abbiamo cercato di rispondere a tutti e di approfondire ogni questione. Il vero valore dell'informazione lo abbiamo scoperto proprio in questa emergenza. gonews.it continua la sua sinergia con Radio Lady e Radio SeiSei Vintage tramite i radiogiornali, da marzo 2020 sono a capo anche di Clivo News, il telegiornale di Clivo - canale 680. L'informazione locale torna protagonista in tutte le sue forme, anche con quella ci siamo sentiti tutti meno soli. Buon 2021, con la speranza che sia meno duro dell'anno appena trascorso".

Gli articoli più letti del 2020

Toscana zona arancione: che cosa cambia (182mila click)

In due per la spesa, la moglie giustifica: "Mio marito non sa scegliere i prodotti giusti" (105mila click)

Coronavirus, Toscana zona arancione: l'autocertificazione per gli spostamenti (69mila click)

Emergenza Coronavirus: file ai supermercati di venerdì, ma anche nel weekend saranno aperti (62mila click)

Congiunti, spostamenti, passeggiate, commercio: cosa accadrà dal 4 maggio (60mila click)

Zona rossa, ecco quali negozi restano aperti (59mila)

Cassa integrazione e malattia durante il coronavirus, Fiom Cgil Siena: "Pay Care torni sui suoi passi" (50mila)

Fallisce il colpo al bancomat di Pozzale, scatta l'inseguimento: auto lasciata sui binari (48mila)

Coronavirus, 34 nuovi casi nell'Ausl Toscana centro, 5 nell'Empolese: anche un 11enne a Montelupo (47mila)

Ristorante annulla il pranzo con Salvini dopo commenti sui social: la denuncia della Lega (37mila)

