Concerto di Capodanno in streaming a Poggio a Caiano

Il tradizionale concerto di Capodanno organizzato dal Comune di Poggio a Caiano ed eseguito dalla Scuola di Musica “L’Ottava Nota”, sotto la guida del direttore artistico Alessandro Bernardi, non si ferma nonostante l’emergenza sanitaria. Il concerto – che si terrà alle 17 di venerdì 1 gennaio 2021 nella Sala della Giostra del Municipio - sarà trasmesso in streaming attraverso la pagina Facebook del Comune di Poggio a Caiano. Diretti dal maestro Massimo Annibali, i componenti della'orchestra delle colline medicee si esibiranno suonando il “Te Deum” di Charpenter, riproponendo le note di “C’era una volta il West” di Ennio Morricone e arrangiando 13 pezzi in totale, per un mosaico di musica dal vivo che vuol raggiungere tutti, seppur a distanza. Per non perdere il concerto di Capodanno basterà collegarsi alla pagina Facebook del Comune di Poggio a Caiano.

Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio stampa