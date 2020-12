Coronavirus Empoli e Cuoio, soli 12 contagi

Sono 99 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risultano 5 decessi (3 in provincia di Firenze, 1 in provincia di Pistoia, 1 in provincia di Pisa).

Tra i decessi segnaliamo un 85enne di San Miniato scomparso all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Di seguito il dettaglio:

61 casi in provincia di Firenze, di cui 11 in zona empolese

Bagno a Ripoli 2

Barberino di Mugello 1

Calenzano 3

Campi Bisenzio 5

Fiesole 1

Firenze 22

Greve in Chianti 1

Impruneta 1

Lastra a Signa 1

Palazzuolo sul Senio 1

Pontassieve 1

Reggello 1

San Casciano in Val di Pesa 1

Scandicci 6

Sesto Fiorentino 1

Signa 2

11 casi in zona empolese

Capraia e Limite 1

Castelfiorentino 1

Empoli 5

Montelupo Fiorentino 1

Vinci 3

19 casi in provincia di Prato

Montemurlo 2

Prato 17

18 casi in provincia di Pistoia

Agliana 2

Monsummano Terme 4

Montale 1

Montecatini Terme 1

Pistoia 6

Sambuca Pistoiese 2

San Marcello Piteglio 2

1 caso in provincia di Pisa

San Miniato 1

Fonte: Asl Toscana Centro