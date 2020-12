5 belle notizie in un 2020 non particolarmente esaltante

Il 2020 passerà alla storia come l'anno del Coronavirus. Per quasi dodici mesi siamo stati costretti a leggere (e a scrivere) notizie riguardanti il numero dei contagi e dei decessi. Non è stato un bell'anno da quel punto di vista, ogni bollettino è stato un morso al fegato. Nei giorni in cui sembra spuntare un po' di sole - metaforico - col vaccino, è giusto guardare al 2021 con ottimismo. È giusto farlo, quindi, con una rassegna di belle notizie.

Abbiamo scelto cinque articoli scritti dai giornalisti e dalle giornaliste di gonews.it nell'arco del 2020. Non sono articoli normali, ma solo belle notizie. Belle nel senso più positivo del termine: rassicurano, danno fiducia, riescono a infondere un po' di allegria. Le abbiamo selezionate cercando di lasciare da parte il Coronavirus almeno per stavolta. Ergo niente news di donazioni, per le quali servirebbe non tanto un articolo quanto un sito a parte, vista la mole di generosità dimostrata nei due lockdown.

Eccovi di seguito cinque notizie belle del 2020, buona lettura e buon anno.

Una lettera mai ricevuta spunta sui social 77 anni dopo: una storia d'amore a Pontorme

Una lettera di un innamorato mai ricevuta, ma finita quasi tre quarti di secolo dopo sui social network. Tra la Sardegna e Empoli, tra la Seconda Guerra Mondiale e i giorni nostri. Non è un romanzo, ma una storia incredibile. Qui l'epilogo.

Tre giorni senza bere e mangiare per salvare una vita in Finlandia: l'avventura di un 45enne fiorentino

Del Nopc vi abbiamo parlato anche con un'intervista a Pieraccini, ma qui si va in un racconto quasi da film. Matteo Ostolani ha vissuto una vera e propria Odissea per arrivare in Finlandia a salvare una vita, un articolo degno del personaggio Viktor Navorski.

Sui social si crea cultura: Ilde Forgione, l'empolese che fa spopolare gli Uffizi su TikTok

Si chiama Ilde Forgione, è di Fontanella, ha 35 anni e sta spopolando in tutto il mondo. O meglio, non proprio lei, quanto la sua bravura nel gestire i social degli Uffizi, in particolar modo TikTok.

Giulio Deangeli sfonda quota 4 lauree in 4 mesi

Quattro lauree in quattro mesi per un obiettivo ambizioso: sconfiggere un giorno le malattie neurodegenerative. Ce l'ha fatta Giulio Deangeli, lo straordinario studente dell’Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna.

Abbandonato con le zampe legate: il cucciolo Nevio trova famiglia

Una storia tremenda ma con un finale più che lieto: una giovane coppia dell'Empolese ha adottato un cane che era stato barbaramente abbandonato a Vinci.

