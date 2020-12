Variante di Staggia, Bezzini: "Traguardo importante per il territorio, chi la dura la vince"

“La notizia che è stata ufficialmente indetta dalla Regione Toscana la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione del primo lotto della Variante di Staggia segna un traguardo importante per il territorio – afferma Simone Bezzini – un passaggio decisivo per la realizzazione di un'opera fortemente attesa dai cittadini, una tappa importante per la quale lavoriamo da anni. Chi la dura la vince, a volte i risultati arrivano anche dopo tempo, ma solo se non si abbandona il campo. Nei miei anni da consigliere regionale ho seguito passo per passo questo percorso, insieme al sindaco di Poggibonsi David Bussagli. Fa piacere oggi raccoglierne i frutti. Ringrazio il collega Stefano Baccelli per aver portato avanti l'impegno e il suo predecessore Vincenzo Ceccarelli per aver impostato il percorso. Ora ci auguriamo che in tempi brevi la stessa procedura di gara venga avviata anche per il secondo lotto”.

Fonte: Ufficio Stampa