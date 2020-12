Acciaierie di Piombino, Cisl: "Passi avanti, ma gennaio dev’essere il mese decisivo"

Sono positivi gli ulteriori impegni presi dal governo per la ripartenza dell’acciaio a Piombino, ma ora occorre definirne con certezza e urgenza tempi e modi. E’ il giudizio della Cisl e della Fim della Toscana sull’incontro, in chat, di oggi sul futuro delle acciaierie ex Lucchini.

“Nell’incontro odierno – dicono i segretari generali toscani di Cisl, Riccardo Cerza e Fim, Alessandro Beccastrini - sono stati fatti ulteriori passi avanti per l’ingresso dello Stato nel capitale sociale ed è stato confermato l’impegno dell’azienda a realizzare il forno elettrico che consentirà di tornare a colare acciaio. Esprimiamo dunque un giudizio positivo sul lavoro fatto dal governo per sciogliere, con la multinazionale indiana JSW, i nodi di questa vertenza ed anche sulla gestione del tavolo odierno da parte della sottosegretaria Alessia Morani.”

“Adesso però – avvertono Cerza e Beccastrini - il tempo non può più essere considerato una variabile di cui non tenere conto; Gennaio dev’essere davvero il mese decisivo, la deadline entro cui dare una risposta ai lavoratori e alle loro famiglie.”

Fonte: CISL Toscana