Approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Livorno

E’ stato approvato nella seduta del Consiglio Comunale di ieri martedì 29 dicembre, il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 del Comune di Livorno.

Sono stati 20 i voti favorevoli, 10 contrari, 1 astenuto.

Per l’immediata esecuzione 21 i voti favorevoli e 11 i contrari.

A seguire il commento del sindaco Luca Salvetti: “Per la seconda volta consecutiva il Bilancio del Comune di Livorno viene approvato nei tempi e con le giuste modalità. Ciò permette a tutti noi di lavorare nella maniera migliore per la città e per la valorizzazione delle sue potenzialità. L’approvazione è avvenuta nel giro di poche ore e con appena 3 emendamenti presentati. Segno evidente della bontà delle scelte dell’Amministrazione contenute nel documento fondamentale di programmazione e sviluppo, e dell’eccellente lavoro degli uffici finanziari. Tanto per intenderci, in realtà vicino a noi il Bilancio è stato approvato dopo consigli maratona durati tre giorni con un testo che aveva visto presentati centinaia di emendamenti. Qui la cosa va diversamente e ne sono fiero.

La giornata di ieri quindi si è chiusa con grande soddisfazione, abbiamo un quadro finanziario virtuoso su cui puntare per un 2021 che ci traghetti fuori dall’emergenza pandemia nella maniera migliore e per ripartire nel percorso di sviluppo e rilancio di Livorno”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa