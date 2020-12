Covid19, Iacopo Melio resta in ospedale: un abbraccio alla prima infermiera vaccinata Claudia Alivernini

Iacopo Melio

Iacopo Melio, consigliere regionale della Toscana, ricoverato in ospedale perché colpito dal Covid, torna a raccontare i suoi giorni, ma soprattutto le sue notti all'ospedale San Giuseppe di Empoli, attaccato all'ossigeno.

Nel pomeriggio annuncia che resterà in ospedale fino a lunedì: "Tampone ancora positivo. Resterò in ospedale fino a lunedì e poi decideranno il da farsi in base ai sintomi e ai parametri. Sono a quota 20 giorni. Una prova non solo fisica ma anche mentale. Ma il pensiero va a chi sta peggio, non solo nel mio reparto ma soprattutto nelle TI".

Poi in una nota scrive del reparto e dell'odio subito online negli ultimi giorni.

Stanotte la mia ninna-nanna è stata il ribollire dell’ossigeno sopra la mia testa. Un suono in grado di mettere calma e paura allo stesso tempo.⠀

Intanto, in reparto, un signore continua a delirare spesso, con lamenti come “Madonnina mia aiutami tu!” o “Portatemi via da qui!”. Uno di quelli che qualcuno riterrebbe “non abbastanza produttivo” o “non abbastanza giovane e in salute” da essere riconosciuto come vittima di un virus reale, serio e bastardo, che prende tanto il fisico quanto la mente.⠀

⠀

Stare in ospedale è un dolore che si moltiplica per ogni paziente che soffre con te. Un colpo allo stomaco continuo, uno struggimento che ti logora da dentro, giorno dopo giorno.⠀

Stai male per te, stai male per tutti quelli che riesci a percepire dalla tua stanza, ricucendo le loro storie in base ai pochi dettagli percepibili.⠀

⠀

Nel frattempo in questi giorni non sono mancati commenti di odio nei miei confronti: la dimostrazione del fatto che non è proprio velocemente che usciremo da questa pandemia (oltre alla mia naturale dote nell’attirare, ormai in modo spontaneo, casi umani fatti di disagio e frustrazione).⠀

Quando starò bene, perché tornerò a stare bene prima o poi, ci sarà tempo e modo di analizzare anche questo, ribaltandolo con una contro-narrazione positiva che spinga alla tutela delle persone attraverso la scienza e la medicina, e non certo con le chiacchiere da bar senza alcun fondamento.⠀

⠀

A questo proposito, voglio mandare un abbraccio a Claudia Alivernini, la prima infermiera vaccinata contro il Covid allo Spallanzani, costretta a chiudere i social per gli insulti ricevuti, figli della barbara stupidità che sta minando la salute pubblica, fregandosene di quella sofferenza che sto in parte toccando e che sento fortemente toccare adesso.⠀

⠀

Adesso però torno a occuparmi di me. Non c’è stato un peggioramento, per fortuna, ma i sintomi continuano, difficili e faticosi.⠀

Grazie al personale che sta rendendo più sicura possibile questa mia “esperienza”. E grazie ai vostri pensieri costanti, e per aspettare con me di tornare a respirare. Tutti insieme.