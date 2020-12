Denuncia una molestia sessuale nell'ospedale di Arezzo: scatta l'indagine, dipendente sospeso

Ha denunciato di aver ricevuto una molestia sessuale nell'ospedale di Arezzo. La donna ha raccontato il fatto alla suqadra mobile che sta svolgendo le dovute indagini per accertare quanto sia accaduto. La donna avrebbe riferito che si è messa ad urlare, attirando l'attenzione di un altro collega e ponendo così fine alle presunte molestie. La donna ha sporto immediata denuncia e si è rivolta anche ad uno psicologo. L'Asl ha sospeso il dipendente. In una nota l'azienda sanitaria spiega di aver provveduto "ad allontanare dal servizio il dipendente che se ne sarebbe reso protagonista e che è stato anche deferito all'organismo di disciplina dell'Azienda per i provvedimenti conseguenti. La dipendente, vittima del tentativo di violenza, è stata presa in carico dal pronto soccorso, presso il cui posto di polizia la donna aveva presentato denuncia. E indirizzata al Consultorio per ogni sostegno psicologico di cui ha o avrà bisogno. L'episodio si è verificato in una struttura immediatamente esterna al perimetro ospedaliero".