Dicomano: i dipinti murali del pittore Galli saranno restaurati

Alcune opere del pittore dicomanese Paolo Galli saranno restaurate. L'intervento di restauro-conservativo sarà finanziato dal Rotary Club Firenze Valdisieve ed eseguito dagli allievi del Centro Europeo del Restauro-Scuola Edile di Firenze all'interno del corso triennale FRESCO nel progetto Giovani SI-Regione Toscana . Lo prevede un accordo tra il Comune di Dicomano, il Rotary Club Firenze Valdisieve e la Scuola Edile di Firenze.

In particolare, saranno sottoposti a restauro i dipinti murali realizzati dal pittore Galli sotto i portici di via Dante, nel centro storico, che risentono dell'esposizione agli agenti atmosferici e dell'usura del tempo, e che quindi necessitano di un intervento specialistico conservativo. Le attività di progettazione preliminare e di organizzazione sono già state espletate e l'intervento sarà realizzato non appena le condizioni di sicurezza sanitaria lo permetteranno.

"Galli è stato un'importante figura per Dicomano - sottolinea l'assessore alla Cultura Giulia Fossi. I suoi quadri sono un collante, oserei dire socio-culturale, in quanto non solo presenti in molte case, ma soprattutto patrimonio collettivo; proprio a conferma di ciò, nel centro del paese sono presenti opere murarie dell'artista - testimonianza di un'arte a disposizione di tutti. Da tempo, tuttavia, era emersa la necessità di restaurare questi "quadri di strada" in via Dante Alighieri. Così, è nata un'importante sinergia fra il Comune e Rotary, che ringrazio per aver attivato un importante progetto di recupero su questo patrimonio artistico di Dicomano. Infine, voglio ringraziare anche Saulo Cappellini, il quale ha deciso di destinare i ricavi della vendita del proprio libro, Alla ruffa, alla raffa, per finanziare un altro piccolo, ma importante progetto editoriale, che vedrà la luce nel 2021, al termine del restauro, dedicato proprio alle opere del Galli in via Dante Alighieri".

Dichiara il presidente del Rotary Club Firenze Valdisieve Andrea Venturini: “Quando il sindaco si è rivolto a noi, non abbiamo avuto dubbi sulla rilevanza del progetto. Questa è un’ulteriore occasione di coesione fra il nostro Club e Dicomano, come lo è per l’Amministrazione comunale dicomanese con i suoi concittadini. La pittura del Galli è motivo di orgoglio che cementa un’identità territoriale, imprescindibile premessa di cooperazione e sviluppo. E' arrivato il momento di rendere, con il rispetto dei suoi dipinti, l’affetto che il Galli ha donato al suo paese”.

Al Rotary Club vanno i ringraziamenti del sindaco Stefano Passiatore: “ Ringrazio il Rotary Club Valdisieve nella persona del Presidente Venturini per la sensibilità dimostrata, alla quale ci hanno abituati da tempo”.

Fonte: Comune di Dicomano - Ufficio Stampa