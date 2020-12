Buongiorno oggi è l'ultimo dell'anno del 2020, un anno molto particolare e che ricorderemo per la pandemia del Covid. Il 2020 ci deve fare riflettere sulla condizione di fragilità dell'essere umano nonostante il dolore, la malattia, la morte. Spero che il nuovo anno porti serenità e salute.

La ricetta che vi propongo è un classico, sono i biscotti ai cornflakes, molto buoni e da gustare nei vari momenti della giornata: per la colazione, durante lo spuntino a metà mattina e metà pomeriggio, dopo cena. Come ha detto Cri durante la puntata di oggi, i biscotti ai Cornflakes sono da degustare durante il brindisi al nuovo anno.

Serena ha portato i biscotti ai Cornflakes in radio prima del giorno di Natale, sono andati a ruba perché troppo buoni, per l'occasione ho scattato la foto e mi sono fatta dare la ricetta.

Biscotti ai cornflakes

Ingredienti (circa 50 biscotti)

125 gr di farina 00

125 gr di farina di mandorle ( la Sere ha utilizzato direttamente 250 gr di farina 00)

100 gr di cornflakes ( o quanti ne serve)

2 uova

180 gr di burro

1 busta di vanillina

1 bustina di lievito

1 pizzico di sale

150 gr di zucchero

Preparazione

Mettete il burro in un pentolino e fatelo fondere, quando sarà fuso mettetelo insieme allo zucchero, il sale e la vanillina e amalgamate gli ingredienti, finché il composto non diventerà chiaro e spumoso. Aggiungete le uova e continuate a sbattere. Passate dalla frusta all’utensile per impastare, oppure un mestolo di legno per aggiungere la farina e il lievito (non importa setacciare). Una volta che avete amalgamato il tutto, fate le palline prendendo due cucchiai e passateli nei cornflakes in modo da ricoprirle completamente. Prendete una teglia, rivestitela con carta da forno e mettete i biscotti distanziati tra loro e fate cuocere a forno preriscaldato ventilato a 180 gradi per 15 minuti. I biscotti saranno cotti quando si doreranno.

Serena Franceschin

