Bollette scuolabus e prima infanzia, pagamento digitale a Castelfranco

A partire da dicembre 2020 è possibile pagare la bollettazione dei servizi trasporto e prima infanzia in modo più semplice e veloce.

Si comunica che sono stati inviati tramite mail, agli utenti iscritti ai servizi nido e trasporto scolastico, i bollettini per il pagamento delle rette.

Da ora in poi le comunicazioni di pagamento saranno inviate soltanto all'indirizzo mail indicato durante l'iscrizione al nuovo portale dei servizi scolastici, non più per posta.

Tramite la mail sarà possibile collegarsi alla piattaforma dedicata, un portale polifunzionale del Comune di Castelfranco di Sotto (https://castelfrancodisotto.comune-online.it/).

Come fare?

Le operazioni sono semplici e veloci:

- cliccare su servizi scolastici;

- accedere al portale con le proprie credenziali fornite al momento dell'iscrizione ai servizi oppure tramite Spid;

- selezionare nuovo pagamento e scegliere se pagare con carta di credito o bonifico bancario dal sito PagoPa cliccando sul tasto “paga” oppure cliccando sul tasto “stampa” recandosi in ufficio postale o presso una ricevitoria presentando il codice barcode.

L’emissione dei bollettini della scuola della prima infanzia è stata rallentata per poter perfezionare questa nuova modalità di pagamento online. I bollettini dei mesi di settembre, ottobre e novembre arriveranno quindi insieme ma avranno scadenze diverse, quindi dilazionate.

Sul sito del Comune (www.comune.castelfranco.pi.it) è disponibile anche un video illustrativo per capire meglio il funzionamento del pagamento digitale.

Informazioni ufficio servizi scolastici:

Canovai Cristina

Tel. 0571.487253

email: c.canovai@comune.castelfranco.pi.it

oppure

Elisa Bolognesi

Tel. 0571.487233

e-mail: e.bolognesi@comune.castelfranco.pi.it

Matteo Meini

tel. 0571-487234

mail m.meini@comune.castelfranco.pi.it

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa