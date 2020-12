Capodanno con Beethoven e la Scuola di Musica di Greve

Un concerto on line per dare il benvenuto al 2021. E’ il Comune di Greve in Chianti che non rinuncia alla tradizione dell'evento musicale di fine anno per dedicare un’esibizione speciale ai 250 anni dalla nascita di Ludwig Van Beethoven. E’ infatti dedicato al grande compositore, pianista e direttore d'orchestra tedesco, figura cruciale della musica occidentale, l'iniziativa che riecheggerà nel web, dal ‘teatro virtuale’ dei canali istituzionali del Comune, pagina Facebook e canale You Tube, venerdì 1 gennaio alle ore 18. L'evento fa parte di un progetto culturale mirato alla promozione e alla valorizzazione dei linguaggi musicali nella storia promosso dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la Scuola di Musica di Greve in Chianti.

Dopo l’evento online che si è tenuto per Santo Stefano, con la partecipazione di Antonio Ligios, storico della Musica e direttore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Franci – Siena, finalizzato ad offrire un’introduzione all’ascolto, il momento musicale si concentrerà domani con il concerto a cura di Luca Rinaldi al violino e Marco Guerrini al pianoforte. Il repertorio propone l'esecuzione delle Sonate per violino e pianoforte di Beethoven op.30, n. 1, 2, 3. L'amministrazione comunale di Greve in Chianti augura buon ascolto e sereno anno nuovo.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa