Ordigno sotto un'auto a Castelfiorentino, interviene la municipale

Rissa sfiorata per San Silvestro a Castelfiorentino, ne dà notizia il sindaco Alessio Falorni. Oggi, giovedì 31 dicembre, una persona ha gettato un ordigno sotto un'auto proprio a Castelfiorentino. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per riportare la calma e sanzionare il responsabile, che ora rischia una denuncia per danneggiamenti al mezzo. L'arrivo della municipale ha consentito anche di placare gli animi e sedare il principio di rissa.

C'è, però, scoramento da parte del sindaco Falorni per alcuni casi di scoppio di petardi per l'ultimo dell'anno. Nel post del primo cittadino di legge: "La Polizia Municipale mi ha appena riportato di diverse sanzioni per scoppio di petardi, questa sera. Nonostante non sia semplice irrogarle (ci vuole la flagranza, e l’atto di lanciare un petardo è istantaneo), bene che i nostri vigili lavorino per il rispetto delle regole. Naturalmente, sorvoliamo sull’utilizzo improprio di neuroni. Bel modo di finire il 2020".

Si ricorda che è vietato lo scoppio di petardi in alcune zone della Toscana.