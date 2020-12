Piazza Brunelleschi, al via la riqualificazione dei marciapiedi

Marciapiedi più larghi e riqualificati e ripristini localizzati della carreggiata in attesa dell’intervento complessivo sull’intera piazza Brunelleschi. E il risanamento di via Folco Portinari. È quando prevedono due progetti approvati dalla giunta comunale nell’ultima seduta del 2020 su proposta dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti.

Per quanto riguarda piazza Brunelleschi, il progetto approvato prevede la manutenzione di tutti i marciapiedi e l'allargamento di un tratto del marciapiede lato via dei Servi e i ripristini localizzati della carreggiata. Per i marciapiedi sarà usato il lastrico e saranno effettuati gli abbattimenti delle barriere architettoniche. Per la carreggiata si è preferito in questa fase eseguire interventi localizzati in attesa di poter dare il via alla riqualificazione complessiva di piazza Brunelleschi da effettuare al termine del cantiere attualmente in corso nell’ex sede della Cassa di Risparmio. Come spiegato più volte dell’assessore Giorgetti, il passaggio dei mezzi operativi necessari ai lavori non è compatibile con l’esecuzione della riqualificazione della piazza e soprattutto rischierebbe di rovinare la pavimentazione in pietra appena collocata. Per questo la scelta è stata quella di stralciare la parte del progetto relativo ai marciapiedi e nell’occasione effettuare alcuni interventi localizzati sulla carreggiata in attesa di poter procedere con la riqualificazione di tutta la piazza. Spesa prevista 160mila euro. Sia questo stralcio che il progetto complessivo è finanziato con gli oneri di urbanizzazione dell’intervento in corso nell’ex sede della Cassa di Risparmio.

Per via Folco Portinari si tratta del risanamento di carreggiata e marciapiedi per un investimento di poco più di 100.000 euro finanziato con gli oneri di urbanizzazione dell’intervento di recupero di un complesso immobiliare Portinari Salviati di via del Corso.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa