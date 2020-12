Lavinia Bini è il personaggio dell'anno per i lettori di gonews.it

Lavinia Bini è il Personaggio dell'Anno 2020 per i lettori di gonews.it.

Il 2020 è stato l’anno del coronavirus, un anno che ci ha travolto e mostrato le fragilità della nostra società, che ha riscoperto l’importanza dell’accesso libero alle cure mediche, del ruolo fondamentale della scuola e della cultura.

Il 2020 ci ha insegnato ad apprezzare la comunità, laddove siamo stati costretti all’isolamento per salvaguardare le nostre stesse vite. Uno degli aspetti che maggiormente è mancato in questo anno sono stati gli eventi e gli spettacoli dal vivo, i concerti, il teatro.

La grave crisi che è nata in questo 2020 ha investito come un’onda quasi tutti i settori economici. Non è stato risparmiato il settore dello spettacolo che è stato messo in ginocchio dalle misure restrittive dei vari Dpcm e Decreti Legge, Ordinanze Ministeriali, che si sono susseguiti e hanno scandito il nostro tempo sospeso.

Per il sondaggio di fine anno la redazione di gonews.it ha scelto dieci personaggi che incarnassero, ciascuno nei suoi ambiti, i valori da rinnovare nel nuovo anno e dai quali ripartire per un rinascimento culturale, economico, politico e sociale. Il nostro sondaggio decreta, attraverso i soli voti dei nostri lettori, il personaggio dell'anno.

Tra la lista dei dieci nomi che abbiamo loro proposto, i lettori hanno scelto una donna, la soprano Lavinia Bini, nata a Empoli, che quest’anno ha avuto l’onore e l’onere di essere tra i pochi a poter ricalcare le scene, debuttando con il personaggio di Lauretta in Gianni Schicchi all’Arena di Verona.

Portatrice di un messaggio di speranza per il 2021, che ci vedrà tutti insieme come comunità che partecipa insieme e dal vivo alla vita pubblica a partire dagli eventi culturali, che tanto ci sono mancati, Lavinia Bini ha vinto con il 59,61% dei voti, battendo Iacopo Melio, secondo con il 31,03% e George Rapier III, terzo con il 9,36%.

Foto Lorenzo Taliani - Fzero Photographers

Abbiamo raggiunto al telefono Lavinia Bini, Personaggio dell'Anno 2020, per chiederle un commento sul sondaggio che l'ha vista vincitrice. Sinceramente stupita per il risultato e per il gran numero di preferenze ottenute, ha voluto mandare un augurio di pronta guarigione al cerretese Iacopo Melio, consigliere regionale della Toscana, ricoverato in ospedale al San Giuseppe di Empoli, perché positivo al coronavirus.

Perché i lettori hanno scelto un personaggio della cultura e dello spettacolo?

Il mondo dello spettacolo e degli eventi è fermo da un anno. Un dramma per tutti gli operatori dello spettacolo, che nasconde un mondo di professionalità dietro ogni opera che va in scena. Oltre a mettere in ginocchio l'intera categoria, lo stop di quest'anno ha tolto a migliaia di persone la soddisfazione di poter lavorare, di mettersi in gioco. E ha sottratto qualcosa a tutti.

Qual è il suo messaggio per il nuovo anno?

Dobbiamo tornare alla normalità dopo un anno irreale che ci ha visto chiusi in casa, privati della libertà di poter camminare per le strade, andare a teatro, sederci al ristorante. Il 2020 è stato un anno di attesa nel quale abbiamo riscoperto la necessità di vivere nel reale, senza palliativi. Moltissime iniziative sono nate quest'anno in tutto il mondo per tenere in vita la cultura. Ma l'ascolto di un concerto in streaming, attraverso uno schermo, se da un lato ci ricorda che la cultura è fondamentale, dall'altro ci spinge al desiderio di poter tornare a vivere dal vivo tutte le esperienze.

Quando potremo tornare ad andare a teatro, quando noi riapriremo, allora vorrà dire che riavremo tutti le nostre vite.

Chiarastella Foschini