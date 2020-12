Trentesimo anniversario dalla scomparsa dell'architetto Michelucci, il ricordo di Gandola (Fi)

L'architetto Giovanni Michelucci è stato un grande protagonista della storia dell’architettura italiana del Ventesimo secolo ed oggi, in occasione del 30esimo anniversario della sua scomparsa, "è un dovere ricordarlo ed omaggiarlo, avendo lasciato a Campi Bisenzio un capolavoro dell’arte moderna".

Paolo Gandola, consigliere metropolitano di FI nel Centrodestra per il cambiamento e capogruppo azzurro a Campi Bisenzio, in occasione della ricorrenza del 30esimo anniversario della scomparsa di Giovanni Michelucci, ricorda che "la chiesa di San Giovanni Battista, più conosciuta come chiesa dell’Autostrada, fu voluta dalla Società Autostrade in ricordo degli operai caduti sul lavoro nella realizzazione dell'Autostrada del Sole, è stata costruita su progetto di Giovanni Michelucci e rappresenta il simbolo della modernità con quella tenda che accoglie e dà asilo ai viaggiatori".

"E’ un grande onore avere sul territorio campigiano un’opera di così grande levatura – ha aggiunto Gandola – simbolo assoluto dell’incontro di popolazioni, religioni e culture diverse".

Michelucci ha poi lasciato molte altre tracce del suo talento a Firenze con il palazzo della direzione provinciale delle Poste, la Stazione di Santa Maria Novella o la sede della Cassa di Risparmio di Firenze.

Oggi dunque "occorre esaltare e ricordare il suo genio e mi rammarica l’assenza del patrocinio del Comune di Campi Bisenzio nel lungo cartellone di iniziative previste per il trentennale, patrocinate dalla Regione Toscana, il comune di Pistoia, Firenze e Fiesole".

"Al riguardo – ha concluso – presenterò un’interrogazione nel Consiglio Comunale di Campi Bisenzio per comprendere le ragione del mancato patrocinio e quali iniziative l’amministrazione comunale intenderà svolgere nel 2021 per esaltare la figura di Michelucci che a Campi ha realizzato uno dei maggiori capolavori dell’architettura moderna".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa