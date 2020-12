Use Rosa, sfida di inizio 2021 contro la big Ragusa

Passato il Natale la Scotti è tornata in palestra in vista della ripresa dell'attività. Domenica alle 18 al Pala Sammontana, infatti, la squadra di coach Alessio Cioni inizia il girone di ritorno affrontando una delle 'big', Ragusa. Una gara a cui la squadra arriva sulle ali dell'entusiasmo visti i 16 punti al giro di boa e la qualificazione alle final-eight di Coppa Italia. Per conoscere l'avversaria occorrerà naturalmente attendere tutti i recuperi dopodichè la Lega deciderà sede e data che, ovviamenter, sarà soggetta alle normative sanitarie.

Tornando alla gara di domenica prossima con Ragusa, all'andata l'Use Rosa perse in Sicilia al termine di un match lottato fino in fondo, un 82-80 che, se da un lato ebbe il sapore della beffa, dall'altro fece capire che la squadra era comunque in grado di reggere il confronto contro squadre di quel livello. Ora di acqua sotto ai ponti ne è passata tanta e Ragusa ha due punti in classifica più delle biancorosse ma con due partite in meno. Inutile dire che si tratta di una sfida difficilissima nella quale, comunque, l'Use Rosa non ha niente da perdere. La corsa verso la salvezza sta per ripartire.