Vaccinazioni alla Rsa Monsavano di Pelago

Capodanno nel segno della speranza e della serenità, quello che si apprestano a festeggiare gli ospiti e gli operatori della RSA “Monsavano” di Pelago, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti” e da sempre Covid free. Questo pomeriggio la task force della ASL Toscana Centro ha infatti vaccinato tutti i 35 ospiti della struttura, la più anziana dei quali è nonna Luciana di 97 anni. Tre dosi avanzate sono state poi inoculate a due Oss e a un infermiere. Il previsto richiamo vaccinale è fissato per il prossimo 21 gennaio. Per la direttrice Luana Morotti e la direttrice sanitaria Catia Taroni si è trattato di un momento a lungo atteso «che premia gli sforzi di tutti coloro – infermieri, Oss, terapisti e animatori – che in un anno terribile e faticoso hanno lavorato con grande professionalità e senza sosta per preservare la salute dei nostri ospiti. Grazie alla vaccinazione la nostra struttura è stata ora messa definitivamente in sicurezza. Ecco perché guardiamo con grande fiducia al 2021, pronti ad accogliere in struttura nuovi ospiti».

Fonte: Ufficio Stampa