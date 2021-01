Asd Turris Pisa dona 'kit del tifoso' all'Aoup

La associazione ASD Turris Pisa Calcio femminile ha donato un 'kit del tifoso' corredato da una lettera del presidente della associazione Colantuono Andrea: "Questo gesto ha la speranza che una nuova vita porta con sé con l'indomani. L'indomabile forza di una bimba che sarà donna e rappresenterà un nuovo inizio per tutti per tutti ed anche per lo sport. Un nuovo inizio una nuova vita che sprigiona una immensa gioia che va oltre tante cose negative che stiamo vivendo". Il dono è stato consegnato a Cisanello all'Aou Pisana.