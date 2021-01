Colpito dal tronco di un albero, ferito vigile del fuoco

È finito in ospedale dopo esser stato colpito da un tronco di un albero. Un vigile del fuoco 62enne è stato portato d'urgenza a Cisanello dopo un infortunio sul lavoro in via Gambacorti a Filettole (Vecchiano). Il fatto è avvenuto nella giornata di Capodanno.

L'uomo era in zona perché intervenuto in seguito alla caduta di un albero a causa del maltempo. La squadra pisana ha tagliato l'albero pericolante e durante questa operazione il vigile è stato colpito dal tronco del cipresso.

Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Pisa, che ha allertato l'elisoccorso. Pegaso ha portato l'uomo a Cisanello.

"Il collega infortunato è stato trasportato all'ospedale dove, dopo gli esami medici che non hanno evidenziato gravi problemi, ha già potuto parlare con i colleghi e i familiari. Rimane sotto osservazione" fanno sapere dai vigili del fuoco.