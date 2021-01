Niente tuffo di Capodanno per Giani: "Non è opportuno"

Eugenio Giani non ha effettuato il consueto tuffo nell'Arno per il 1 gennaio. Sarebbe stato il primo da presidente della Regione Toscana, ma per il 2021 ha deciso di declinare. La tradizione va avanti da moltissimo tempo ed era diventata un evento imperdibile che richiamava molte persone alla Canottieri Firenze, vicino al Ponte Vecchio.

"Quest’anno i migliori auguri li invio dalla spalletta della terrazza vasariana perché non ritengo opportuno nel clima di emergenza sanitaria e sociale richiamare l’attenzione e la concentrazione di persone sulla sponda del fiume" ha detto Giani.

Ancora il presidente: "L’augurio è però sempre ricco di speranza e fiducia perché la pandemia possa essere vinta e i toscani possano tornare a guardare con ottimismo al futuro. Ce la possiamo fare, insieme, senza lasciare indietro nessuno".