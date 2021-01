IIS Ferraris-Brunelleschi, premiati due corti di alunni e alunne empolesi

Martedì 29 dicembre 2020 gli studenti: Samuele Bolioli, Massimiliano Bollini, Filippo Braglia, Giovanni Cammarata, Pietro Cinelli, Ginevra Cini, Claudia Corvaglia, Magaye Gaye, Sara Migliori, Simone Scali, Florin Turca, in rappresentanza dello Scrilab e della Peer Education dell’I.I.S “G.Ferraris F.Brunelleschi” di Empoli, coordinati dalla professoressa Silvia Desideri hanno partecipato alla premiazione della IV edizione del concorso per video “Oggi per domani-uno sguardo alla mia città”. Grande soddisfazione e emozione perchè gli alunni si sono aggiudicati ben due premi con i due cortometraggi in gara “2 Gradi” e “ZerO2”.

Ecco le motivazioni della giuria:

ZerO2 – “ Idea piacevole, originale e profonda (uso della metafora delle gocce), buona scelta delle immagini realizzate dagli studenti”

2 Gradi- “Ottima idea, focus centrato sull’acqua, ironico ma anche profondo, ottima tecnica e montaggio. Bel lavoro di gruppo, originale e gradevole.