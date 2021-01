Incidente nella serata del 31 dicembre a Firenze. Prima della mezzanotte, alle 21, è avvenuto un sinistro stradale nella zona di Brozzi: un ciclista è stato urtato da un’auto che non si è fermata a soccorrerlo. L’uomo è stato portato in ospedale ma le condizioni non sono gravi. L’automobilista è stato poi rintracciato a Campi Bisenzio e denunciato.