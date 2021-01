Nuova palestra a Fucecchio, finanziamento di più di un milione

Una decisa accelerata è arrivata in questi giorni per la realizzazione di una palestra polifunzionale a fianco del Liceo "Checchi" di Fucecchio. Il consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato il progetto esecutivo e l'intero finanziamento, poco più di un milione di euro, per realizzare la struttura. Gli uffici adesso prepareranno gli atti per la gara di appalto e già a primavera potrebbero partire i lavori per la realizzazione.

“Abbiamo ricevuto questa bella notizia dalla Città Metropolitana – commenta il sindaco Alessio Spinelli – proprio nel periodo delle festività. Sui tempi di realizzazione siamo fiduciosi che possano essere rapidi e che addirittura la palestra possa essere già in funzione per il prossimo anno scolastico. Si tratta comunque di un bel “regalo” per la nostra città che vedrà incrementare le proprie strutture sportive, sempre più concentrate nell’area di Via Fucecchiello e dintorni dove già si trovano il Palazzetto dello Sport e il centro sportivo “U. Galli” con i campi da calcio sia tradizionali che in erba sintetica, come quello inaugurato ad inizio 2020. In questa zona, di fatto, sta crescendo una piccola cittadella dello studio e dello sport che valorizza le principali attività dei giovani. Mi dispiace per i tanti detrattori che speravano in un fallimento del progetto per poter attaccare di nuovo le amministrazioni locali, penso ad esempio al consigliere metropolitano Paolo Gandola, di Forza Italia, che a maggio si era affrettato a parlare di fallimento e di progetto ormai sfumato. A pochi mesi di distanza invece, anche su stimolo del nostro Comune, la Città Metropolitana di Firenze ha approvato il progetto e finanziato l’opera. E per questo merita un plauso”.

In via Padre Checchi quindi sorgerà a breve una grande palestra con tre campi da pallavolo/pallacanestro, spogliatoi e servizi. Sarà uno spazio polifunzionale a servizio del polo scolastico, con centinaia di studenti che potranno svolgere tutte le mattine le attività motorie a fianco del proprio istituto, e delle tante società sportive fucecchiesi che nel pomeriggio e la sera avranno la possibilità di utilizzare una struttura moderna per svolgere le proprie attività e per promuovere lo sport.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa