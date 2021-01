Fuga di monossido, sequestrato un appartamento a Sesto

Una fuoriuscita di monossido di carbonio ha fatto vivere un Capodanno non tranquillo a una famiglia di Sesto Fiorentino. Una donna incinta, il compagno e la figlia di due anni sono stati presi in carico dai sanitari inviati dal 118. Il fatto è avvenuto all'1.30 di venerdì 1 gennaio in piazza De Amicis a Sesto Fiorentino. Sul posto i vigili del fuoco di Calenzano, coadiuvati dal nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), che hanno rilevato la presenza di monossido nella casa. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dell'appartamento.