Strade e cimiteri, investimenti a Greve in Chianti

Il Comune investe sulla riqualificazione di strade, piazze e cimiteri di campagna. Nel corso del 2020 tanti gli ossarini che sono stati installati nei camposanti di Lamole, Casole, Dudda, Mugnana e Cintoia Alta/La Panca. Sono stati completati e resi funzionanti gli ossarini nei cimiteri di Montefioralle, Strada in Chianti, San Polo, Greve e Panzano, per completare e accogliere la richiesta di ossarini su tutto il territorio comunale. Sono in corso le procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria di intonaci, impermeabilizzazione di terrazzi dei cimiteri di Panzano e Strada in Chianti e del tetto della Cappella di Lucolena e San Polo. Per quanto riguarda il cimitero di Greve sono in corso le procedure per la sostituzione di una parte lesionata nel colonnato di sinistra. E’ in corso la progettazione, ad opera dei dipendenti tecnici dell’amministrazione comunale, per la costruzione di un nuovo servizio igienico al cimitero di San Polo.

INTERVENTI NELLE VIABILITÀ COMUNALI

Sul capitolo strade nei centri urbani, comprensivi di marciapiedi, gli interventi realizzati e in corso, in quasi tutte le frazioni, per la risistemazione dei tratti più critici, l'amministrazione comunale ha previsto uno stanziamento di circa 200mila euro. “L’obiettivo è quello di proseguire il piano di interventi anche nel 2021 e nel 2022 – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Stecchi - mettendo a disposizione 200mila euro all’anno con la realizzazione di opere pubbliche mirate alla riqualificazione e al rifacimento di viabilità e marciapiedi”. E’ in corso la realizzazione di un progetto per l’installazione e la sostituzione di barriere stradali sulla strada comunale che da Greve in Chianti arriva a Testa Lepre e sulla viabilità che da Greve in Chianti conduce a Lamole. Tali interventi saranno eseguiti nei primi mesi del 2021. “Sempre nel corso del 2020 – prosegue l’assessore - è stato realizzato un progetto esecutivo per la manutenzione della pavimentazione in porfido di piazza Santa Croce e via Garibaldi per una spesa di circa 120mila euro e breve procederemo con l’affidamento dei lavori che saranno eseguiti nel 2021”. Per quanto attiene al parcheggio di piazza della Resistenza a Greve in Chianti è in corso l’approvazione del progetto esecutivo. Nel 2021 si prevede la realizzazione dei lavori. Un altro progetto esecutivo che entro l’anno andrà in approvazione riguarda la sistemazione della pavimentazione di via Camaldoli.

Fonte: Comune di Greve in Chianti - Ufficio stampa