Cadaveri nelle valigie, carabinieri in un'azienda di Empoli alla ricerca di indizi

Continuano le indagini sulla morte dei coniugi Pasho, i cui cadaveri sono stati ritrovati in alcune valigie abbandonate in un campo nei pressi della Fi-Pi-Li e del carcere fiorentino di Sollicciano. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno fatto visita ad un'azienda del Terrafino di Empoli: da quanto appreso i militari starebbero cercando indizi sul materiale utilizzato per 'impacchettare' i cadaveri. A darne notizia è il quotidiano La Nazione.

Al momento l'unico sospettata dell'omicidio è la 36enne Elona Kalesha. Secondo il giudice per le indagini preliminari sarebbe stata lei ad uccidere i due, ma non si esclude che possa vere dei complici, probabilmente due. Proprio la provenienza del materiale di confezionamento potrebbe fornire ulteriori indizi per chiarire la vicenda.

