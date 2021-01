Capodanno in 9 nell'appartamento, multati a Firenze

In 9, di tutte le età tra adolescenti e anziani di origine peruviana, si erano ritrovati in un appartamento di via Maragliano per trascorrere il Capodanno. Attività proibita dagli ultimi Dpcm che disciplinano le festività natalizie. La polizia ha scoperto il fatto e ha proceduto alle sanzioni. La segnalazione è giunta da una vicina che sentiva forti rumori e risate provenire dal vicino appartamento. Per prima cosa i poliziotti hanno fatto indossare a tutti la mascherina e poi hanno invitato le sei persone non residenti nella casa ad allontanarsi. Infine due persone sono state denunciate perchè irregolari sul territorio.