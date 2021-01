Celebrazioni dantesche, danza per le vie deserte di Firenze in un video

Una danza ‘catartica’ per le vie deserte di Firenze illuminate dalla luce di Flight con la voce narrante di Dante accompagna il passaggio dall’anno del covid all’anno delle celebrazioni dantesche. Dopo ‘From Human to Florence’, Riprese Firenze ha realizzato un nuovo video nell’ambito di un progetto di promozione turistica legato alla ricorrenza dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta: la danza e il movimento insieme alla luce e alle terzine della Divina Commedia vogliono rappresentare il mezzo per affrontare l’arrivo del nuovo anno e riuscir ‘a riveder le stelle’. ‘Sight, dalla selva oscura alla luce’ è stato il tema del Festival della Luce 2020, che fa da sfondo al video di Riprese Firenze promosso dall’assessorato al turismo.

“Il Festival della Luce rappresenta ogni anno una grande opportunità per raccontare la nostra città sotto una luce diversa - ha detto l’assessore al turismo e innovazione Cecilia Del Re -. Quest’anno, il racconto realizzato di Riprese Firenze ha un significato ulteriore legato anche all’auspicio di saper affrontare questo momento non in modo passivo ma con un movimento continuo attraverso cui poter elaborare la drammaticità del periodo che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, per poi uscirne insieme ‘a riveder le stelle’. Ogni ballerino sceglie infatti una forma di espressione diversa davanti alle illuminazioni di Flight, ma la voce di Dante rappresenta quel filo di speranza che unisce i diversi balli”.

Il video sarà diffuso sui canali di promozione degli enti patrocinanti, quale invito, non appena possibile, a venire a Firenze e a seguire la programmazione degli eventi di Dante 2021.