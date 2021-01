Fuga di gas a Lari, strada chiusa e erogazione sospesa

I vigili del fuoco di Ponsacco stanno intervenendo in Via del pino a Lari per una fuga di gas su strada. Secondo quanto inizialmente riscontrato, una condotta di gas metano in media pressione ha iniziato a perdere creando dapprima una sacca nel sottosuolo, poi una fuga vera e propria in corrispondenza della strada. Si sta operando per intercettare la perdita. La strada è stata chiusa al traffico e la frazione Cevole di Lari é momentaneamente senza gas. Sul posto la Polizia municipale e personale dell'Ente Gestore della rete gas. L'intervento é in corso. Non si segnalano danni a persone.