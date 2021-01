Guasto fognario, asfalto spaccato in via Banti a Firenze

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che nella giornata di oggi si è verificata la rottura di una condotta fognaria in via Guido Banti che ha provocato la rottura dell'asfalto. I nostri tecnici, in collaborazione con la Polizia Municipale, hanno già messo in sicurezza la zona del guasto. Nella giornata di domani sarà allestito il cantiere per l'intervento che lunedì porterà al ripristino della condotta fognaria di 1 metro di diametro (posizionata a 3 metri di profondità) interessata dalla rottura. Una volta terminata la sostituzione della condotta i nostri operatori provvederanno al ripristino stradale il cui completamento è prevedibile al più tardi nella giornata di martedì 5 gennaio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo guasto sta creando loro.

Fonte: Publiacqua