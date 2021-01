Iscrizioni scuole Firenze, aprono i termini

Partono in questi primi giorni di gennaio le iscrizioni a tutte le scuole di ogni ordine e grado di Firenze. E le scuole dell’infanzia comunali si presentano ‘online’ data l’impossibilità di organizzare i classici “open day” in presenza. Sulla rete civica del Comune di Firenze, infatti, sono state create delle pagine dedicate a tutte le strutture, in cui visitare gli ambienti, attraverso una galleria di foto, e prendere così visione dell'offerta formativa, dei progetti e delle attività che caratterizzano ogni scuola – qui il link https://educazione.comune.fi.it/scuole-3-6

“Abbiamo ritenuto utile organizzare momenti e occasioni di approfondimento e conoscenza ‘virtuali’ non potendo farlo in presenza. – spiega Sara Funaro, assessora all’Educazione – Queste schede di presentazione permettono di entrare almeno a distanza nelle scuole dell’infanzia comunali, grazie a delle gallery fotografiche, e di scoprire anche l’offerta formativa e i progetti che ciascuna mette in campo. Una bella opportunità perché le famiglie possano scegliere con consapevolezza e cognizione anche in un momento come questo”.

Ecco di seguito tutte le modalità per iscriversi a tutte le scuole di ogni ordine e grado secondo quanto comunicato dagli uffici educazione del Comune.

Per le scuole dell'infanzia comunali le iscrizioni potranno essere effettuate dalle 8 del 4 gennaio alle 20 del 25 gennaio 2021, esclusivamente on line, tramite identità digitale SPID, carta nazionale dei servizi (CNS), tessera sanitaria regionale abilitata o con credenziali di accesso (quest'ultime potranno essere richieste solo fino al 28 febbraio 2021).

Per le scuole dell'infanzia statali, le iscrizioni potranno essere presentate all'Istituzione scolastica prescelta, sempre dal 4 al 25 gennaio 2021. Dalle ore 8 del 4 gennaio fino alle ore 20 del 25 gennaio sarà possibile presentare domanda per le scuole dell'infanzia comunali e/o statali attraverso il servizio on-line messo a disposizione dal Comune di Firenze, tramite identità digitale SPID, carta nazionale dei servizi (TSE/CNS).

Per quanto riguarda le altre scuole statali, la domanda per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e secondaria di I e II grado ed ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) potrà essere compilata esclusivamente on line tramite il portale del Ministero dell'Istruzione dalle 8 del 4 gennaio alle 20 del 25 gennaio 2021. La fase di registrazione era già disponibile per i genitori dal 19 dicembre 2020, tramite identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o tramite le credenziali fornite durante la registrazione.

Sul sito "Scuola in chiaro" promosso dal Ministero dell’Istruzione è possibile trovare informazioni utili su tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Le informazioni sulle iscrizioni sono reperibili sulla rete civica de Comune di Firenze all’indirizzo https://educazione.comune.fi.it/dalle-redazioni/al-le-iscrizioni-lanno-scolastico-20212022

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa