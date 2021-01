Nuove opere a Volterra, vinto bando Mibact

L'amministrazione comunale ha vinto il bando Italian Council 9 per la sezione "produzione e promozione internazionale di nuove opere" con il progetto "The space of History" di Paolo Icaro, curato da Denis Viva e con il coordinamento scientifico di Alessandro Sarteanesi.

"Siamo molto felici - dichiarano gli assessori alle Culture e al Turismo del Comune di Volterra Dario Danti e Viola Luti - di aver vinto questo importante bando che permetterà di realizzare un progetto internazionale con Paolo Icaro, uno tra i più importanti artisti contemporanei. L'opera site specific 'Polarità', pensata per il chiostro della Pinacoteca, è concepita dal maestro come punto osmotico tra lo spazio storico della città e il paesaggio circostante per valorizzare il patrimonio storico artistico di Volterra e per promuovere un turismo fondato sulla cultura e sulla bellezza.

La Ekaterina Foundation di Mosca accoglierà, infatti, gli eventi di promozione internazionale, tra cui l'esposizione della documentazione del lavoro, un talk con Paolo Icaro e Denis Viva e la presentazione del catalogo in russo che sarà edito da Magonza editore.

Questo progetto - continuano Danti e Luti - conferma la forte attenzione che abbiamo per promuovere la città a livello internazionale e per rafforzare la connessione tra arte antica e contemporanea. Volterra, infatti, conserva reperti etruschi e capolavori dell’arte medievale e moderna, ma annovera anche un'importante tradizione sui linguaggi visivi recenti, dalle sculture di Staccioli al graffito di Oreste Nannetti. Legame che abbiamo consolidato e rilanciato con le opere di Daniele Basso e con l'installazione Bodies in Alliance di Marinella Senatore. Questa iniziativa sarà un ulteriore tassello per arricchire il percorso verso Volterra Capitale italiana della Cultura 2022.

Un grazie particolare - concludono gli assessori - ai partner del progetto che hanno contribuito in modo decisivo alla vittoria del bando: Ekaterina Cultural Foundation, Anima, associazione culturale, Pisa - АНИМА, associazione culturale, Mosca (Russia), Innovative Cultural Centre, associazione culturale, Kaluga (Russia), Consolato Onorario della Federazione Russa in Pisa, Pisa, Italia e a Moira Chiavarini e ad Alessandro Sarteanesi per aver curato il progetto e per averci messo in contatto con l'artista."

Fonte: Comune di Volterra