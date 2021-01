Open Day in Presenza al 'G. Ferraris -F.Brunelleschi'

Il nostro Istituto, consapevole dell'importanza della scelta che i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado stanno per fare e della difficoltà nell'immaginarsi la loro futura scuola soltanto attra-verso i collegamenti a distanza, si è attivato per rendere possibili le visite nelle date del 9, 16 e 23 gennaio 2021 dalle ore 13:00 alle ore 18:30.

Gli incontri, che avverranno seguendo le disposizioni previste dalla normativa vigente per il conteni-mento dell'epidemia Covid-19, dureranno circa un’ora. Docenti e studenti saranno lieti di rispondere alle domande di ragazzi e genitori, guidandoli nel tour dei laboratori e aiutandoli a conoscerci da vicino.

Gli accessi saranno contingentati e soltanto su prenotazione.

Tutte le informazioni al riguardo sono accessibili consultando il nostro sito al seguente link:

http://www.ferraris.eu/iis/content/open-day-presenza

Gli incontri in remoto, programmati in precedenza, sono al momento sospesi e riprenderanno solo se la situazione sanitaria dovesse essere tale da non consentire più l'apertura dell’Istituto.

Fonte: IIS FERRARIS BRUNELLESCHI EMPOLI