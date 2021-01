Rsa Castelfiorentino, Giglioli (Lega): "No a facili entusiasmi, visto i falliti annunci"

È condivisibile la soddisfazione per un preliminare di investimento sul territorio di Castelfiorentino relativo a una RSA sul quale però è opportuno fare qualche considerazione.

In attesa di avere elementi più precisi in merito all’ubicazione, alla ditta investitrice, al progetto definitivo, all’entità dell’investimento non ci scordiamo un paio di cose è bene ricordare che solo recentemente si pubblicizzava una cordata di investitori per l’ennesimo annuncio elettorale relativo alla ristrutturazione della Montecatini.

Penso che sia opportuno far tesoro di esperienze precedenti prima di lasciarci andare a facili entusiasmi, è infatti piuttosto recente l’annuncio della nascita di un Supermercato come riqualificazione dell’ex Cinema Puccini che ha visto il dileguarsi di investitori a quanto sembrava certi per essere sostituiti nell’acquisto da parte della Banca di Cambiano per un non meglio precisato progetto.

Anche sulla contestata Geotermia c’era un accreditato investitore francese tanto pubblicizzato dall’amministrazione quanto contestato dalle opposizioni il cui progetto sembra per il momento, e aggiungo fortunatamente, in stallo.

Posti di lavoro se ne sono visti veramente pochi nonostante l’apertura del nuovo panificio che ha assorbito quelli già esistenti e della perdita della simbolica Shelbox ormai non si parla più.

Se gli investimenti privati si sono rivelati poco attendibili, forse sarebbe opportuno essere più accorti per quelli accreditabili alla gestione politica poiché niente sappiamo per adesso del nuovo polo scolastico propagandato nell’ultima campagna elettorale o della Caserma dei Vigili del Fuoco, argomento che è arrivato all’attenzione della politica nazionale e che avrebbe dovuto essere inaugurata a fine 2018.

In attesa di avere notizie più precise relative a questo importante investimento di sicuro per adesso c’è che l’ospedale del Santa Verdiana, che sarebbe stato strategico per questa pandemia, dopo quasi 10 anni è ancora inagibile e che la 429 è da concludere con il terzo e ultimo lotto per la cui prossima inaugurazione è prevista, a quanto pare, a fine 2024.

Susi Giglioli, capogruppo Lega Castelfiorentino