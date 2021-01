Tenta di accoltellare i carabinieri, poi si barrica in casa minacciando di incendiarla: arrestato 57enne

In evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di farmaci e alcol, armato di un grosso coltello, ha iniziato a minacciare chiunque lo avvicinasse, si è barricato in casa e poi ha minacciato di incendiarla. L'uomo, un 57enne di Comeana con precedenti per droga, è stato arrestato con l’accusa di lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato con una segnalazione alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Prato dal personale del 118. Quest'ultimo, dato lo stato dell'uomo, ha richiesto l'intervento dei carabinieri. All’arrivo di due pattuglie la persona è stata trovata per strada, sotto casa, armato di un grosso coltello da cucina che brandiva contro chiunque tentasse di avvicinarlo. Il 57enne li ha minacciati di morte, poi ha tentato di usare il coltello contro di loro fortunatamente senza gravi conseguenze.

L’uomo si è barricato in casa minacciando di appiccare il fuoco. Peraltro tale tentativo lo aveva già messo in atto nel pomeriggio, cospargendo di alcol alcuni arredi e appiccando le fiamme repentinamente spente dalla convivente.

L’intervento dei militari è stato molto complicato, e ha richiesto l'intervento di altre pattuglie del Radiomobili e di altre Stazioni vicine giunte in rinforzo, che dapprima hanno intavolato un tentativo di negoziazione nei confronti dell’uomo che continuava a minacciare i militari impugnando l’arma. I carabinieri sono quindi passati all’azione irrompendo in casa, coadiuvati dall’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco chiamata per assicurare una rapida ed efficace apertura del portoncino di accesso.

Una volta all’interno è stato complicato bloccare l'uomo, ma soprattutto disarmarlo del coltello con il quale aveva continuato a distribuire fendenti contro i militari, fino a che, pur privato dell’arma ed immobilizzato, tentava ancora di opporre resistenza.

I militari dopo l’arresto hanno trovato in casa altri tre grossi coltelli da cucina, con l’inquietante anomalia che si trovassero appoggiati sul materasso della camera da letto. Nell’azione un militare è rimasto lievemente ferito. L’uomo è stato arrestato e risponderà della sua condotta oggi durante il celebrando rito per direttissima.