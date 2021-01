Vaccinate oltre 500 persone a Cisanello

È partita ufficialmente il 1 gennaio la campagna vaccinale vera e propria in Aoup, dopo il V-day del 27 dicembre scorso, e finora si sono vaccinate 560 persone (220 ieri e 340 oggi) a cui vanno aggiunte le 50 del 27 dicembre. Domani saranno altri 340 e poi si proseguirà a ritmo sostenuto con le scorte già arrivate e quelle che man mano arriveranno.

Finora sulla piattaforma regionale si sono prenotate 3470 persone in Aoup fra le categorie considerate prioritarie dal piano strategico nazionale, ossia gli operatori sanitari e socio-sanitari (per le Asl anche i residenti e gli operatori delle Rsa) ma comunque, gradualmente, verranno vaccinati tutti coloro che operano a vario titolo in Aoup fra dipendenti, sanitari e non-, specializzandi, tirocinanti, fornitori, manutentori etc…

La macchina organizzativa messa in piedi sta procedendo a ritmo sostenuto con le vaccinazioni all’Edificio 3 dell’ospedale di Cisanello che, in questi tre giorni, stanno coinvolgendo gli operatori dei reparti Covid e di tutte le aree comunque Covid-correlate anche per le consulenze specialistiche.

Le sedute vaccinali vengono effettuate mattina e pomeriggio nei vari ambulatori allestiti, in cui operano i farmacisti per la preparazione delle dosi, medici, infermieri e operatori socio-sanitari.

La somministrazione del primo ciclo di vaccino dovrebbe concludersi in una decina di giorni. Il secondo ciclo (la dose di richiamo) è prevista dopo circa tre settimane.

Fonte: Aoup