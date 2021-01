Abetone nella neve, in soccorso le Misericordie della Toscana

Anche le Misericordie della Toscana mobilitate per l’emergenza neve sulla montagna pistoiese. Due squadre della Federazione regionale sono intervenute a supporto della postazione 118 della Misericordia di Abetone, per consentire la mobilità delle ambulanze.

Ora le strade principali sono state pulite, ma nelle ore scorse la situazione era difficile e il supporto dei volontari della protezione civile delle Misericordie è stato prezioso ad esempio per rimuovere un albero caduto e consentire a un’ambulanza di poter raggiungere la sua destinazione.

I volontari delle Misericordie si sono ovviamente messi a disposizione anche della popolazione e a supporto degli interventi degli operatori del comune di Abetone e resteranno in azione anche nelle prossime ore e nella notte. I maggiori rischi per le prossime ore sono legati agli alberi, carichi di neve e ovviamente al meteo, che preannuncia nuove precipitazioni nevose. Ma anche stavolta le Misericordie sono in campo per portare aiuto a chi ha bisogno.

Fonte: Federazione regionale delle Misericordie della Toscana