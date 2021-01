Befanata dei poeti online da Faltognano

Anche la Befana si adegua all’emergenza sanitaria perché non può assolutamente mancare la data, un rinvio le farebbe perdere il senso vero e proprio della festa. La “Befanata dei Poeti” di Faltognano e di Vinci, patrimonio nazionale della Rete Italiana di Cultura Popolare, ha quindi pensato di mettersi on line. Lo storico Circolo di Faltognano, dove annualmente vengono svolte, ha trovato un valido interlocutore nella Pro Loco Vinci e insieme sperimenteranno una formula originale per l’antico gioco in poesia, mantenendo la tradizione.

Non saranno più i commensali della cena spettacolo di Faltognano (che si augura tornerà in piena regola nel 2022) a proporre i temi della Befanata per i poeti improvvisatori bensì i naviganti della rete che sono invitati a mandare la “polizza” ovvero il biglietto con il tema da sorteggiare e proporre ai poeti in ottava rima. Per farlo basta collegarsi alla pagina facebook della Pro Loco Vinci o mandare una email a info@prolocovinci.com entro le ore 24 del giorno 4 gennaio.

Il tema proposto dovrà riguardare naturalmente un personaggio, un evento, un fatto curioso che è avvenuto nello scorso anno mettendo a confronto due dei protagonisti. Il tema e i personaggi che hanno ottenuto il maggiore consenso saranno proclamati «Befana dell’Anno». Seguendo la tradizione di origine cinquecentesca con il sorteggio dei temi pervenuti, la manifestazione-evento "Befanata dei Poeti" si rinnova quindi in una versione tutta digitale e in diretta streaming, tramite il collegamento facebook sulla pagina della Pro Loco Vinci .

I poeti toscani, e non soltanto, canteranno in ottava rima i contrasti scelti dal pubblico, incentrati su personaggi e fatti dell'anno appena trascorso. Non ci sarà soltanto musica. Tornerà anche la “Befanata cartellonata” a cura dell’Archivio dei Poeti di Vinci nel Cuore ovvero i "cartelloni" che rappresentano le trasposizioni grafiche delle Befanate. Una volta venivano appesi alle fontanelle del paese, da qualche anno alle pareti del circolo di Faltognano per rimanervi tutto l’anno, ad accompagnare i ritrovi serali e le feste dell’intero anno solare, fino alla Befanata successiva.

Dallo scorso anno, le più belle vengono riproposte nel corso della Veglia dei Poeti di Vinci. La tradizione quindi per necessità si rinnova, senza comunque tradire lo spirito originario del gioco. Per l'occasione durante la diretta facebook, dopo i saluti istituzionali da parte dell'Amministrazione di Vinci interverranno Stefania Galletti, Presidente Proloco Vinci; Nicola Baronti (Ass. Vinci nel Cuore) per ricordare il contributo storico-archivistico sulla tradizione della Befanata; Rossana Ragionieri del Centro di documentazione per le tradizioni popolari dell'empolese Valdelsa e Luca Melani per presentare il contributo storico "Fondo archivistico Faltognano".

Ma i protagonisti veri e propri saranno i Poeti invitati a interpretare il pensiero della Befana del 2021. Per la speciale occasione tornano i poeti in ottava rima Gabriele Ara e Fabrizio Ganugi, che inaugurarono qualche anno or sono il nuovo ciclo delle Befanate vinciaresi, nonché i poeti dei cartelloni che tuttavia, per tradizione, rimangono anonimi: la Befana è una e parla con una sola voce. L’appuntamento via facebook è per martedì 5 gennaio 2021 alle ore 21,00 tramite il canale facebook della Pro Loco Vinci. Collaborano all’evento come partenariato l’Associazione Vinci nel Cuore, il Centro Tradizioni Popolari dell’Empolese Valdelsa, il Circolo di Faltognano, con il patrocinio del Comune di Vinci.

Fonte: Vinci nel Cuore