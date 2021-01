Montemurlo piange Benito Presentini, non si è ripreso dalle conseguenze del Covid

È morto questa mattina, 03 gennaio, alle ore 6.30 all'ospedale Santo Stefano di Prato dov’era ricoverato da alcuni giorni, Benito Presentini, 83 anni, ex consigliere comunale di Montemurlo. Presentini era stato positivo al Covid, ma era riuscito a guarire anche se il virus aveva ulteriormente debilitato un fisico fragile, provato da varie patologie. Dopo alcuni giorni di permanenza a casa, infatti, le sue condizioni di salute erano di nuovo peggiorate tanto da richiedere un nuovo ricovero dal quale non si è più ripreso.

Presentini dal 2004 al 2014 era stato consigliere comunale a Montemurlo, eletto prima nelle file dei Ds con il sindaco Ivano Menchetti e poi nel Pd nel primo mandato del sindaco Mauro Lorenzini. Una notizia che l'attuale primo cittadino di Montemurlo, Simone Calamai, ha appreso con profondo rammarico:« Se ne va un uomo straordinario. Benito, che noi amici, come i familiari, chiamavamo Miro, era una persona buona, sempre pronta, attenta e disponibile ad aiutare gli altri. Un uomo umile, semplice, che si è speso in prima persona per il bene di Montemurlo e in particolare per la sua amata Oste.

Non posso dimenticare che nel 2004 sono entrato in consiglio comunale proprio insieme al caro Miro e quindi la mia esperienza politica è iniziata insieme a lui. Provo verso di lui un profondo affetto e mi strino in segno di cordoglio, a nome di tutta l'amministrazione comunale, alla moglie e alle figlie. - rammenta il sindaco Simone Calamai- Ricordo con piacere la scorsa estate la sua felicità nel vedere recuperato il campetto da calcio in via Puccini, strappato dal Comune, insieme al Circolo Nuova Europa, dal degrado e restituito alla piena fruibilità per i ragazzi della frazione».

Benito Presentini, infatti, oltre ad essere stato consigliere comunale, era stato a lungo presidente del circolo Arci Nuova Europa di Oste, segretario della bocciofila di Oste e in tanti lo hanno conosciuto anche per aver affiancato la moglie Vivetta nella gestione della storica cartoleria di piazza Amendola di Oste, per oltre 35 anni punto di riferimento della frazione. Benito Presentini era nato a Camucia, vicino a Cortona (Arezzo).

La sua famiglia alla fine degli anni Cinquanta si era trasferita a Montemurlo, ma lui aveva fatto il concorso per l'arruolamento nella Guardia di Finanza e aveva prestato servizio in varie parti d’Italia, fin quando non era stato trasferito prima a Firenze e poi a Prato. Con la famiglia, la moglie Vivetta e le figlie Donatella e Simona viveva da sempre a Oste e in molti continuavano scherzosamente a chiamarlo con il soprannome di “Finanza”. Da oggi pomeriggio la salma di Presentini è esposta alle cappelle del commiato della Misericordia di Oste. Il funerale sarà celebrato domani 4 gennaio ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Oste in piazza Amendola.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa