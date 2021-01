Ladri in chiesa rubano bancomat del prete, indagini a Firenze

Altro che ladri di offerte in chiesa, questa volta il responsabile non si è accontentato e ha portato via direttamente la carta bancomat del parroco. È successo nella sagrestia della chiesa di San Jacopino a Firenze. Il parroco è stato derubato dopo la fine della messa pomeridiana di ieri. Alcune persone gli hanno chiesto in merito agli aiuti della Caritas. In quel momento il ladro è entrato in azione, ha portato via la carta in un astuccio dal borsello del prete e hanno effettuato un prelievo. Con l'arrivo del messaggio automatico della banca, il prete si è accorto dell'ammanco e ha chiamato la polizia. Dei due uomini entrati però ancora non si hanno notizie.