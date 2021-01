A soli 59 anni infermiera di Santa Maria a Monte scompare dopo il covid

Paola Cavallini, una gentile infermiera di Santa Maria a Monte che negli ultimi anni aveva lavorato all’URP dell’ospedale Lotti, a soli 59 anni ci ha lasciati a causa del Covid che a metà dicembre l’aveva colpita.

Chi ha avuto la fortuna di conoscerla e di lavorare con lei la ricorda come una persona speciale, sempre disponibile con tutti, in particolare con gli utenti che giornalmente la contattavano, lo dimostrano i tanti ringraziamenti che riceveva, l’ultimo terminava con queste parole “Signora Cavallini, La ringrazio ancora per la sua professionalità e per come si prende cura degli utenti, cosa davvero non scontata. Un caro saluto”.

Grande lo sconforto fra i colleghi dell’URP, tra gli infermieri e tra i colleghi tutti.

La direzione dell’ospedale e la direzione aziendale porgono le condoglianze alla famiglia e si uniscono al dolore degli operatori dell’ospedale che in poco tempo si sono visti portare via due persone non comuni come Paola Cavallini e Ciro Rossi.