Muore donna carbonizzata nell'incendio in appartamento

Una donna è morta carbonizzata questo pomeriggio a Piombino, in via Bellini. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco, intervenuti per l'incendio di un appartamento. Le cause dell'incendio sono in via di accertamento, sul posto sanitari inviati dal 118, carabinieri e polizia. É stato avvisato il magistrato di turno, al momento i vigili del fuoco stanno sgombrando l'appartamento dal fumo per poter permettere alle forze dell'ordine di entrare.

La donna è una 67enne di zona, che sarebbe stata vittima di un incidente: gli indumenti avrebbero preso fuoco a causa di una scintilla e la donna ha tentato di ripararsi in bagno spegnendo le fiamme con l'acqua del lavandino. Ma non ci è riuscita. La stanza da bagno è andata in fiamme.