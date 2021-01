Niki Giustini, a 4 anni dalla scomparsa una serata sul web

Un altro appuntamento targato Società Operaia di Cascina andrà in onda in via eccezionale e solo per questa settimana sempre sulla pagina ufficiale Facebook dell'Associazione cascinese ma lunedì 4 gennaio alle ore 21.30. Infatti sarà l'occasione di ricordare Niki Giustini a quattro anni esatti dalla sua triste scomparsa.

Ne "Il Salotto della Società Operaia", format ideato dalla presidente Meri Gronchi e condotto da Antonio Tognoli, direttamemnte dalla storica sede della Società Operaia di Via del Curtatone a Cascina, ci saranno l'intramontabile amico Graziano Salvadori e Irene Ceneri, madre della piccola Jo e titolare del marchio Aria Fresca, il format che ha accompagnato Niki Giustini e Graziano Salvadori nei vari teatri della Toscana e non solo per molte stagioni portandoli anche alla ribalta nazionale.

Molte sorprese per una puntata ricca di ricordi, sorprese e testimonianze. In collegamento telefonico dal Piemonte in diretta tornerà a parlare dopo molto tempo Sergio Ricci da tutti conosciuto come Tony Corallo. Hanno contribuito alla puntata con i loro videomessaggi Katia Beni, Fabio Nocchi, il Mago Calandrino e Jerry e Gelli. Durante la puntata Barbara Acconci interpreterà la canzone "La mia libertà" di Franco Califano.

"Siamo lieti di ospitare nel nostro format uno spettacolo popolare come Aria Fresca che ci ha accompagnato per molte stagioni e che tutti hanno seguito volentieri - ha detto Meri Gronchi presidente della Società Operaia di Cascina - e che rispetta quelle che sono i momenti di festa attuali e che servono un pò per sdrammatizzare il brutto momento che stiamo passando con la pandemia".