Più vaccinati che contagiati nell'ultima settimana a Fucecchio

Continua a scendere il numero di positività al Covid riscontrate a Fucecchio. Nell'ultima settimana appena 14, con un dato ancora in discesa rispetto ai sette giorni precedenti quando furono 18. Per capire se il trend sia consolidato o se in parte sia dovuto anche al minor numero di tamponi analizzati durante le festività di fine anno, occorrerà attendere almeno la prossima settimana. Quel che è certo è che la situazione in Toscana e nell'area della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa è sicuramente migliorata rispetto ad un mese fa.

"Le misure restrittive adottate dal Governo - commenta il sindaco Alessio Spinelli - hanno sicuramente avuto un impatto positivo sulla situazione sanitaria. Nella nostra regione le cose sono migliorate e tra pochi giorni torneremo ad essere zona gialla. Ma proprio per questo motivo, per la riapertura dei luoghi di lavoro e delle scuole, occorrerà ancora più cautela. Il rischio di contagio in questi casi è maggiore e far ripartire i numeri con tutto ciò che ne consegue è un attimo. Serve attenzione e responsabilità. Detto questo, iniziamo il 2021 con maggiore ottimismo per l'arrivo del vaccino.

Proprio il primo giorno dell'anno sono state vaccinate 25 persone all'interno della nostra Residenza Sanitaria Assistita "Le Vele". Iniziamo a proteggere le persone più fragili in attesa di poter estendere la vaccinazione a tutti coloro che lo vorranno. Io mi auguro che tutti lo facciano, vaccinarsi è il primo passo per un ritorno alla normalità".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa