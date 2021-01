Savino Del Bene in campo dopo un mese, scontro con Casalmaggiore

Passate le feste e le positività, la Savino Del Bene Volley di Coach Barbolini è pronta a tornare in campo. Osservando il turno di riposo nel giorno dell’Epifania, Lia Malinov e compagne torneranno sul taraflex 36 giorni dopo lo stop obbligato.

Il 9 Gennaio alle 19.00, infatti, si recupererà al Palaradi di Cremona la 4° di ritorno proprio contro Casalmaggiore.

Scandicci poi tornerà in casa Mercoledi 13 per recuperare la 3° di ritorno contro le campionesse d’Italia dell’Imoco Volley. Domenica 17, da calendario, sarà il turno di Busto Arsizio al PalaRialdoli mentre Mercoledi 20 alle 17.30 le toscane saranno di scena al PalaBarton di Perugia per il recupero della 2° di ritorno.

Domenica 24 si giocherà regolarmente il ritorno della sfida contro Chieri in Piemonte, mentre l’andata sarà recuperata in terra scandiccese il 27 Gennaio alle 17.30.

Il mese si chiuderà con la trasferta contro l’Igor Volley Novara.

A Febbraio verranno recuperate, inoltre, le sfide contro la Zanetti Bergamo (17/02, ore 17.30) e il derby contro Il Bisonte Firenze (10/02, ore 17.30)

Di seguito il calendario completo

Sabato 9 Gennaio/Ore 19.00 E’Più Casalmaggiore – Savino Del Bene Volley

Mercoledi 13 Gennaio/Ore 17.30 Savino Del Bene Volley – Imoco Volley

Domenica 17 Gennaio Savino Del Bene Volley – Unet E-Work Busto Arsizio

Mercoledi 20 Gennaio/Ore 17.30 Bartoccini Fortinfissi Perugia – Savino Del Bene Volley

Domenica 24 Gennaio Reale Mutua Fenera Chieri – Savino Del Bene Volley

Mercoledi 27 Gennaio/Ore 17.30 Savino Del Bene Volley-Reale Mutua Fenera Chieri

Domenica 31 Gennaio Igor Volley Novara-Savino Del Bene Volley

Fonte: Savino Del Bene Volley