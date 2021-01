Associazione Differenze Culturali scrive ai sindaci di San Gimignano e Certaldo

Non avevamo dubbi su quelli che sono i principi ispiratori dell’accoglienza dei due Comuni. Per l’esperienza che abbiamo avuto in questi anni dal 2015 ad oggi possiamo definire San Gimignano “patrimonio dell’umanità e di umanità”. Come non ricordare che i primi migranti arrivati furono accolti nella sala della giunta dal sindaco e dall’assessore alle politiche sociali.

Sappiamo bene che i sindaci sono persone concrete, che sanno vedere la sostanza delle questioni non nascondendosi dietro sigle e acronimi vari.

Il progetto che abbiamo presentato è legato ad una manifestazione di interesse per i CAS ma sarà declinato sui criteri degli SPRAR ed è per questi standard che abbiamo costituito il gruppo di lavoro coinvolgendo soggetti pubblici e privati che valorizzeranno l’esperienza e il territorio su quale sarà realizzata con l’obiettivo di dare la massima trasparenza su tutte le nostre attività e azioni per supportare le amministrazioni nel loro dialogo con le comunità. La bozza del progetto l’abbiamo inviata la settimana scorsa al sindaco di San Gimignano e confidiamo di poterlo incontrare nei prossimi giorni insieme agli altri nostri partner al fine di poter veramente costruire un progetto di accoglienza che superi le attuali restrizioni previste per i CAS e non sprechi le risorse per la formazione e l’inclusione di nuovi cittadini.

La scorsa settimana abbiamo chiesto un incontro anche al Sindaco di Certaldo per presentargli il progetto di destinazione degli immobili dove attualmente vivono i richiedenti asilo presenti nel Comune. Speriamo di poterlo incontrare nei prossimi giorni per illustrargli l’intera riorganizzazione della nostra attività valorizzando l’esperienza di questi cinque anni di accoglienza e alzando indubbiamente gli standard della stessa.

Ringraziando i sindaci e le loro amministrazioni per la sensibilità sempre dimostrata per i temi a noi cari, formuliamo a loro e alle loro comunità i migliori auguri per il nuovo anno che possa ancora essere illuminato dai principi di umanità, accoglienza e solidarietà.

ASSOCIAZIONE DIFFERENZE CULTURALI E NONVIOLENZA ONLUS DIFFFERENZE CULTURALI - SOC. COOP. SOCIALE - ETS