Buoni spesa Castelfiorentino, aperto nuovo bando per generi di prima necessità

Buoni spesa, si rinnova la misura di soccorso per le famiglie che a causa del Covid 19 versano in una situazione di grave difficoltà economica. A partire da lunedì 11 gennaio e per tredici giorni consecutivi (fino al 23 gennaio compreso) è possibile presentare la domanda di contributo mensile per l’acquisto di generi di prima necessità. Sarà data priorità a coloro che non hanno fatto già richiesta nel mese di dicembre 2020.

Cosa si può comprare

Il “Buono spesa” consente ai beneficiari la possibilità di acquistare nei negozi convenzionati di Castelfiorentino generi di “prima necessità”, come generi alimentari, farmaci, prodotti per l’igiene personale e della casa (anche alimenti e prodotti per animali) ed è stato appositamente pensato per tutte quelle persone che non sono (o lo sono in misura insufficiente) coperte da altre prestazioni assistenziali.

I “Buoni spesa” vengono consegnati al beneficiario in tagli da 20 euro, non sono frazionabili e non danno diritto a resto. Hanno una validità di 60 giorni dalla loro consegna all’avente diritto.

Come fare la domanda

La domanda, che si presenta sotto forma di modulo di autocertificazione, si può scaricare direttamente dal sito www.comune.castelfiorentino.fi.it, o dalla pagina Facebook del Comune di Castelfiorentino. Inoltre, lo si può reperire in forma cartacea presso la sede del Ciaf (via Masini 117).

Scadenze

Essa dovrà essere consegnata improrogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 23 gennaio 2021 utilizzando una tra le seguenti modalità: 1) invio tramite mail all’indirizzo buonospesa@comune.castelfiorentino.fi.it; 2) consegna a mano, depositando il modulo cartaceo presso il CIAF (via Masini 117) dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Il Comune, una volta ricevuta l’autocertificazione, avrà cura di trasmettere la medesima al competente ufficio della Società della Salute.

Sul sito del Comune sarà possibile trovare la lista dei negozi in cui sarà possibile utilizzare i buoni. Gli esercizi interessati ad accogliere il “bonus spesa” possono accreditarsi compilando la domanda scaricabile dal sito www.comune.castelfiorentino.fi.it e inviando il modulo a buonospesa@comune.castelfiorentino.fi.it;

DESTINATARI DEL BONUS SPESA – Residenti o domiciliati nel Comune di Castelfiorentino (titolo di soggiorno valido per i cittadini stranieri) che sono in possesso dei seguenti requisiti

A) REQUISITI OCCUPAZIONALI

- in carico al servizio sociale, i cui membri non usufruiscano di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG), oppure che ne usufruiscano ma di importo inferiore a quanto previsto per la propria fascia di appartenenza, e per i quali lo stesso attesti la condizione di fragilità sociale e l’opportunità di un intervento di sostegno alimentare in relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica CoViD-19. Per tali soggetti l’invio della richiesta di erogazione del buono alimentare può essere inviata direttamente dal Servizio sociale al comune di residenza / domicilio

- in cui non siano presenti redditi da lavoro in ragione delle seguenti modifiche della condizione occupazionale di loro componenti intercorse a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica CoViD-19 per ragioni connesse alla stessa:

nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato:

- risoluzione del rapporto di lavoro

- sospensione dell’attività lavorativa, in assenza/attesa di attivazione di ammortizzatore sociale

nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili:

- conclusione del rapporto di lavoro

nel caso di lavoratore autonomo (Partite IVA):

- categorie non riconducibili ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 del DL 137/2020 ss.mm.ii. e nel DL 149/2020 e 154/2020, con cessazione o sospensione della propria attività in virtù dele misure di contenimento adottate per il territorio

nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata:

- consistente riduzione della propria attività

- disoccupati / inoccupati

B) REQUISITI ECONOMICI

Indipendentemente dal possesso dei requisiti precedenti, il “buono spesa” non sarà erogato ai nuclei familiari titolari di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali la sommatoria dei valori del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 ottobre 2020, sia superiore a una soglia di € 5.000,00, accresciuta di € 1.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 10.000,00

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune o chiamare i seguenti numeri: Segreteria del Sindaco 0571 686316

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa